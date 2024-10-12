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Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав поціцейський

Ворог вдарив з артилерії по мікрорайону "Північний" у Херсоні.

Внаслідок російського обстрілу Херсона постраждав поціцейський
обстріли Херсона
Фото: поліція Херсонської області

Під час нічного обстрілу Херсона постраждав 31-річний поліцейський. У нього діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"У Херсоні під артилерійським обстрілом противника перебував мікрорайон "Північний". Удари спричинили пожежу на складах, пошкоджень зазнали адміністративна будівля, багатоквартирний будинок, складські приміщення та два автомобілі. Під ворожий обстріл потрапив 31-річний працівник Управління патрульної поліції Херсонської області", — ідеться у повідомленні.

У постраждалого діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Загрози життю поліцейського немає.

В результаті обстрілів поліція зафіксувала пошкодження 29 об’єктів: багатоквартирного та 15 приватних будинків, адміністративної будівлі, медзакладу, газопроводу, трьох автомобілів, складів та двох господарських споруд. 

  • Впродовж доби ворог обстріляв понад 20 населених пунктів Херсонської області. Четверо людей поранені.
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