Головне за ніч та ранок суботи, 12 жовтня: бої на Куп’янському напрямку, обстріли Запоріжжя, 169 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 169 бойових зіткнень, бої на Куп’янському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, перша перемога збірної України у групі Ліги Націй.

У ніч на 12 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Сили ППО збили 24 з 28 "Шахедів", повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу (район пусків – Бєлгородська обл. – рф) та 28-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ, рф)", — ідеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою збито 24 ворожих БпЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях. Два ворожі безпілотники локаційно втрачено.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби в Україні зафіксовано 169 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, зокрема скинув 110 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 155 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження більше 1530 дронів-камікадзе.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два ворожих пункти управління, 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему на вогневій позиції, станцію РЕБ та один засіб протиповітряної оборони противника.

Противник активізувався на Куп’янському напрямку, за добу відбулось 23 атаки загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Кучерівки, Синьківки, Кругляківки, Новоосинового, Вишневого та Піщаного.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 20 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Крутий Яр, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки.

Найбільша кількість атак була відбита Силами оборони на Курахівському напрямку, загалом зупинено 32 атаки ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1290 російських окупантів. Від початку вторгнення бойові втрати противника склали близько 667 630 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

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