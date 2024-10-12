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Збитки від урагану "Мільтон" сягнуть 50 мільярдів доларів

Зруйновано щонайменше 150 будинків, кількість жертв збільшилася до 16. 

Збитки від урагану "Мільтон" сягнуть 50 мільярдів доларів
Понівечені ураганом будинки у Флориді
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що збитки, завдані проходженням над штатом Флорида урагану "Мілтон", попередньо оцінюють у суму 50 мільярдів доларів.

Як пише The Guardian, у неділю господар Білого дому особисто завітає до населених пунктів, які постраждали від негоди. Заради цієї поїздки, яка може вплинути на майбутні президентські вибори, Байден і скасував візит у Німеччину на засідання формату "Раймштайн".

Кількість жертв урагану збільшилася: наразі відомо про 16 загиблих, але ці дані можуть бути далеко не остаточними, адже ліквідація наслідків смертельних торнадо триває.

У Вашингтоні говорять про 150 зруйнованих будинків, а без електроенергії продовжують залишатися близько 2 мільйонів споживачів. На багатьох заправних станціях у Флориді спостерігається дефіцит пального.

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