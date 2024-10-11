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У Нідерландів залишилось понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні

Майже 4 млрд євро вже були використані для допомоги Україні.

У Нідерландів залишилось понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс

Загалом на військову підтримку України Нідерландами виділено 10,4 млрд євро. З них майже 4 млрд євро було використано, залишається ще понад 6 млрд євро. 

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Він також спростував повідомлення про те, що допомога Україні буде скорочена.

Брекельманс додав, що гроші також доступні для інших форм підтримки (наприклад, енергетичної інфраструктури).

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“Сума коливається щорічно. Це й не дивно. Для цілей бухгалтерського обліку деякі контракти або поставки припадають на один або інший рік”, - написав міністр оборони Нідерландів, і запевнив, що допомога буде доставлена якнайшвидше.

Рубен Брекельманс наголосив, що українці борються не лише за свою свободу та безпеку, а й за свободу Європи.

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