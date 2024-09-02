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Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги у понад 200 мільйонів євро

Новий пакет допомоги спрямований на захист і ремонт енергетичної інфраструктури та містить додаткове фінансування для гуманітарної допомоги.

Нідерланди надають Україні новий пакет допомоги у понад 200 мільйонів євро
Дік Схоов і Володимир Зеленський
Фото: Дік Схооф, "Х"

Премʼєр Нідерландів Дік Схооф під час свого візиту до Запоріжжя оголосив про новий пакет допомоги Україні сумою на понад 200 мільйонів євро. Фінасова допомога зосереджена в основному на захист і ремонт енергетичної інфраструктури.

Про це Дік Схооф заявив у мережі "Х".

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки вартістю понад 200 мільйонів євро", — заявив Схооф.

Під час візиту до Запоріжжя прем'єр Нідерландів запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку його країни. Він додав, що захоплюється жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

"Люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. І припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому. Це переконання, яке ми всі поділяємо", — наголосив прем'єр Нідерландів. 

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