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У Німеччині хакери атакували агентство безпеки польотів

Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не відомо.

У Німеччині хакери атакували агентство безпеки польотів
Фото: Stock

Німецьке агентство безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung, DFS) зазнало хакерської атаки. Про це представник DFS повідомив агентству dpa, пише DW.

Офіс агентства розташований у Лангені (земля Гессен), поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні,

“Наші системи зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту”, ‒ зазначили в DFS.  

За його даними, фахівці намагаються мінімізувати наслідки.

Після атаки повітряне сполучення не було порушено, рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

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Кібератаку скоїли минулого тижня, уточнили в DFS. Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не уточнюють.

Представники органів безпеки Німеччини проінформовані про подію, додали в агентстві.

Раніше член комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Александер Мюллер (Alexander Müller) у розмові з DW підтвердив, що небезпека диверсій у Німеччині є високою.

Так, у січні 2023 року поштовий сервер Соціал-демократичної партії зламали хакери з APT28, російського угруповання, яке працює під прикриттям Головного управління Генштабу ЗС РФ.

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