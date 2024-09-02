У Німеччині хакери атакували агентство безпеки польотів

Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не відомо.

Німецьке агентство безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung, DFS) зазнало хакерської атаки. Про це представник DFS повідомив агентству dpa, пише DW.

Офіс агентства розташований у Лангені (земля Гессен), поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні,

“Наші системи зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту”, ‒ зазначили в DFS.

За його даними, фахівці намагаються мінімізувати наслідки.

Після атаки повітряне сполучення не було порушено, рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Кібератаку скоїли минулого тижня, уточнили в DFS. Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не уточнюють.

Представники органів безпеки Німеччини проінформовані про подію, додали в агентстві.

Раніше член комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Александер Мюллер (Alexander Müller) у розмові з DW підтвердив, що небезпека диверсій у Німеччині є високою.

Так, у січні 2023 року поштовий сервер Соціал-демократичної партії зламали хакери з APT28, російського угруповання, яке працює під прикриттям Головного управління Генштабу ЗС РФ.