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​Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - президент Польщі

Дуда зазначив, що під час Другої світової війни Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано.

​Росія має відшкодувати Україні завдані війною збитки, - президент Польщі
Анджей Дуда
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда у день початку Другої світової війни наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.

Про це він заявив під час заходів у Велюні - місті одне з перших зазнало повітряного бомбардування з боку Люфтваффе, передає Укрінформ.

1 вересня 1939 року німецька Люфтваффе скинула на місто Велюнь 380 авіабомб, майже повністю знищивши невелике місто. У результаті атаки загинуло близько 2 тисяч місцевих жителів. Це було перше бомбардування німецькими військами Польщі на початку Другої світової війни.

Дуда нагадав, що Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона. Понад 70% цієї суми - це компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 млн людей.

Дуда наголосив, що Німеччина багаторазово вибачалася за завдані Польщі кривди, і "у християнському вимірі поляки пробачили німцям".

"Але, окрім цього, є ще матеріальні збитки. І незалежно від того, чи ми приймаємо (вибачення – ред.) і прощаємо, ми заслуговуємо на компенсацію за втрати, за те, що було безповоротно знищено", - наголосив президент, додавши, що такої компенсації від Німеччини Польща не отримала.

На його переконання, ця справа сьогодні має міжнародний вимір у контексті майбутнього притягнення Росії до відповідальності за завдану Україні шкоду.

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