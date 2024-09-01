На Львівщині сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили бойові частини російських ракет "Кинджал" та "X-101".

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що ракети після наймасовішого обстрілу території України вилучили сапери 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС.

Рятувальники нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів, не треба до них наближатися. Одразу потрібно повідомити за номером "101" або "102".

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, під час чергової масованої атаки 26 серпня росіяни влучили в об'єкт критичної інфраструктури в Дрогобицькому районі Львівщини. Ворог атакував декілька енергетичних об’єктів області. Як наслідок виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області.