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На півночі України зібрали 18 тонн мертвої риби з річок Сейм та Десна

Триває ліквідація наслідків забруднення.

На півночі України зібрали 18 тонн мертвої риби з річок Сейм та Десна
Річка Десна (архівне фото)
Фото: uk.wikipedia.org

На півночі України триває збір та захоронення загиблої риби з річок Сейм та Десна. У Сумській області зібрали вже понад 12 тонн, а в Чернігівській області - 6 тонн. 

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Продовжувалися заходи з локалізації та ліквідації наслідків забруднення річки Десна. Наразі, завдяки зусиллям Держекоінспекції та ДСНС , здійснюється штучна аерація водойм, спрямована на насичення їх киснем. Це має на меті посилити дію внесених бактерій та покращити якість води", - йдеться в повідомленні.

Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби.

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до селища Кладьківка Чернігівської області. Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Загалом лише за останні чотири доби відібрано майже 100 проб та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Також державні екологічні інспектори в Сумській області провели відбір проб грунтової води з шахтних колодязів. Про їх результати буде повідомлено додатково. 

Крім того, на Чернігівщині продовжуються заходи з розʼяснювальної роботи серед населення щодо заборони купання та ловлі риби.

  • Раніше мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Зі свого боку Київська ОВА спростувала цю інформацію та заявили, що перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області не виявлено.
  • Згодом Держводагентство заявило, що забруднення Сейму та Десни не хімічне, а органічне.
  • Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що забруднення річки Сейм є надзвичайною подією, і не можна допустити, щоб забруднені води дійшли до водозабору столиці
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