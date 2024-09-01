На півночі України зібрали 18 тонн мертвої риби з річок Сейм та Десна

На півночі України триває збір та захоронення загиблої риби з річок Сейм та Десна. У Сумській області зібрали вже понад 12 тонн, а в Чернігівській області - 6 тонн.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

"Продовжувалися заходи з локалізації та ліквідації наслідків забруднення річки Десна. Наразі, завдяки зусиллям Держекоінспекції та ДСНС , здійснюється штучна аерація водойм, спрямована на насичення їх киснем. Це має на меті посилити дію внесених бактерій та покращити якість води", - йдеться в повідомленні.

Основні заходи здійснюються в Чернігівській області, зокрема у селах Макошине та Максаки. Також продовжується збір та захоронення загиблої риби.

Наразі маса забруднених вод у річці Десна дісталась до селища Кладьківка Чернігівської області. Держекоінспекція та Держводагентство за останню добу відібрали 26 проб води, аби дослідити забруднення в лабораторіях. Загалом лише за останні чотири доби відібрано майже 100 проб та проведені відповідні лабораторні дослідження.

Також державні екологічні інспектори в Сумській області провели відбір проб грунтової води з шахтних колодязів. Про їх результати буде повідомлено додатково.

Крім того, на Чернігівщині продовжуються заходи з розʼяснювальної роботи серед населення щодо заборони купання та ловлі риби.