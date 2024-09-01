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Уночі сили ППО збили вісім російських "шахедів" із 11

Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці агросектору, зокрема - на Миколаївщині та Сумщині.

Уночі сили ППО збили вісім російських "шахедів" із 11
Фото: Сили оборони Півдня

У ніч на 1 вересня сили протиповітряної оборони збили вісім російських безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. 

Уночі ворог запустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим.

Цього разу окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема - на Миколаївщині та Сумщині.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони збито вісім ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Як повідомлялося, вчора на Курському напрямку Повітряні сили збили російський розвідувальний безпілотник “Оріон”.

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