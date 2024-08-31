Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Україна вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором. Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував українських військових для цього. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані”, – написав Брекельманс.