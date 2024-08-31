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Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking

Користуватись цими машинами українських військових вже навчили.

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
Viking
Фото: twitter / Ruben Brekelmans

Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking. 

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

“Україна вкрай потребує нашої допомоги у боротьбі з російським агресором. Зараз Нідерланди постачають 28 гусеничних машин Viking. Корпус морської піхоти підготував українських військових для цього. Наша підтримка України продовжує тримати Росію на відстані”, – написав Брекельманс.

  • Нідерланди закуплять для України понад 50 мобільних радарів. Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.
  • Від початку війни Україна отримала від Нідерландів 700 партій військової допомоги. Йдеться про зброю, боєприпаси та техніку.
  • Наприкінці липня стало відомо, що Нідерланди та Данія готові поставити Україні 14 відремонтованих танків Leopard-2.
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