У Міноборони розповіли про зміни, які відбуваються у військовій медицині з впровадженням стандартів НАТО

Заступниця міністра оборони України та радник міністра оборони США обговорили питання взаємодії США та України в питаннях військової медицини.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що Україна продовжуватиме впроваджувати стандарти країн НАТО у військовій медицині.

Про це вона сказала в ході візиту до США на робочій зустрічі з радником міністра оборони США з питань охорони здоров’я, генерал-майором у відставці, доктором Лестером Мартінес-Лопесом, який є головним радником Міністра оборони США з питань охорони здоров’я та відповідних політик та програм.

Заступниця міністра оборони України та радник міністра оборони США обговорили питання взаємодії США та України в питаннях військової медицини, впровадження сучасних технологій та надання військово-технічної допомоги, навчання українських спеціалістів.

Окрім того, Наталія Калмикова розповіла про зміни у військовій медицині, які відбуваються зараз.

“Ми продовжуємо впроваджувати стандарти НАТО: затверджені обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військовослужбовців, визначено наповнення аптечок та наплічників бойових медиків. Продовжується процес створення єдиного медичного простору, який об’єднає цивільну та військову медицину. Все більше українських лікарів отримують фахове навчання за сучасними стандартами. Все це допомагає зберігати життя та здоров’я наших військових на фронті”, – наголосила Наталія Калмикова.