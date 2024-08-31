Росіяни втратили ще 1360 військових та 8 танків

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року склали орієнтовно 614 950 осіб. За минулу добу Москва втратила 1360 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окупанти також позбулися 8 танків (з початку повномасштабного вторгнення ‒ 8582), 14 бойових броньованих машин (16736) і 42 артилерійські системи (17614).
Інші втрати ворога:
- РСЗВ – 1176 (+1),
- засоби ППО ‒ 940 (+0),
- літаки – 368 (+0),
- гелікоптери – 328 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 23825 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).