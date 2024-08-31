Росіяни втратили ще 1360 військових та 8 танків

Також окупанти позбулися 14 бойових броньованих машин і 42 артилерійські системи.

Бійці НГУ знищили та пошкодили на Харківщині 5 танків

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року склали орієнтовно 614 950 осіб. За минулу добу Москва втратила 1360 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти також позбулися 8 танків (з початку повномасштабного вторгнення ‒ 8582), 14 бойових броньованих машин (16736) і 42 артилерійські системи (17614).

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