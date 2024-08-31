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Росіяни втратили ще 1360 військових та 8 танків

Також окупанти позбулися 14 бойових броньованих машин і 42 артилерійські системи.

Росіяни втратили ще 1360 військових та 8 танків
Бійці НГУ знищили та пошкодили на Харківщині 5 танків
Фото: Скріншот з відео

Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого 2022 року склали орієнтовно 614 950 осіб. За минулу добу Москва втратила 1360 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Окупанти також позбулися 8 танків (з початку повномасштабного вторгнення ‒ 8582), 14 бойових броньованих машин (16736) і 42 артилерійські системи (17614).

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Інші втрати ворога:

  • РСЗВ – 1176 (+1),
  • засоби ППО ‒ 940 (+0),
  • літаки – 368 (+0),
  • гелікоптери – 328 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14471 (+18),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 23825 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2977 (+10).

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