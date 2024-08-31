Жертвою російського обстрілу у Харкові стала 18-річна художниця

Під час авіаційного удару, завданого росіянами по середмістю Харкова, загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко. Про долю своєї колеги-мисткині на сторінці у Facebook повідомив відомий український письменник, музикант та військовослужбовець Сергій Жадан.

Він назвав Кожушко "юною, щиро та обдарованою" і зазначив, що лише за годину до смерті вона надіслала йому свій новий малюнок, який став останнім.

"Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - написав Жадан.