30 серпня окупанти завдали ударів по Харкову, повідомив Олег Синєгубов.
За інформацією мера Ігоря Терехова, росіяни атакували місто КАБами.
Очільник Харківщини згодом повідомив, що ворог влучив у п'ять локацій в Харкові:
- Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Тут пошкоджені 5 автомобілів, три людини загинули.
- Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави.
- Індустріальний район. Загинула 14-річна дівчина, є ще четверо постраждалих.
- Слобідський район. Влучання в складську будівлю. Двоє потерпілих
- Слобідський район. Пошкоджені три будинки. Постраждали шестеро людей.
Відомо про сімох загиблих і 97 поранених, серед останніх – дев'ятеро дітей віком від 5 до 16 років. Серед загиблих – 14-річна дівчинка Софія.
Синєгубов додав, що щонайменше 20 травмованих перебувають тяжкому чи вкрай тяжкому стані.
"Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі. На верхніх поверхах будинку, де будо влучання, можуть перебувати люди — щонайменше одна жінка. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі", – сказав очільник ОВА.
Прокуратура зазначила, що п'ять КАБів росіяни пускали зі Су-34 з території Бєлгородської області – за 25 км від лінії державного кордону.