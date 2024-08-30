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Financial Times: Зеленського критикують через швидке просування Росії на Донеччині

“Це не провина простих солдатів, які тримають позиції. Проблема в тих, хто приймає рішення за цих солдатів".

Financial Times: Зеленського критикують через швидке просування Росії на Донеччині
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський потрапив під шквал критики з боку солдатів, законодавців і військових аналітиків через швидке просування російської армії на сході України, пише Financial Times.

“Багато українців святкували вторгнення їхньої армії під Курськ 6 серпня, сподіваючись, що ця авантюра змусить Москву перенаправити ресурси на новий фронт і змінити темп війни на користь України. Однак прорив на лінії фронту в стратегічно важливому Донецькому регіоні цього тижня викликав негативну реакцію проти керівництва в Києві”, ‒ зазначає видання.

Критики стверджують, що позиції України були ослаблені передислокацією тисяч загартованих у боях українських військ на Курську операцію.

Російські війська наближаються до стратегічно важливого міста Покровськ, зайнявши кілька прилеглих міст цього тижня та змусивши неукомплектовані українські підрозділи відступити з підготовлених оборонних позицій.

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Згідно з даними української аналітичної групи Frontelligence Insight, Покровськ є одним із двох ключових залізничних і автомобільних вузлів у Донецькій області, і його втрата загрожувала б матеріально-технічному забезпеченню українських військових у всьому регіоні.

Супутникові зображення, проаналізовані дослідниками з відкритих джерел із фінської Black Bird Group, показують, що російські війська перебувають лише за 8 км від Покровська. У відповідь місцева влада наказала евакуювати жителів цього району.

Військовий аналітик київської групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко зазначив, що у ситуації, яка склалася, рядові солдати невинні. “Це не провина простих солдатів, які тримають позиції. Проблема в тих, хто приймає рішення за цих солдатів”, ‒ додав він, вказавши на керівництво України.

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