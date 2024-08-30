Газета поспілкувалася з цивільними росіянами й розповіла про зміни в населених пунктах, що відбулися з приходом українських військ.

Британська газета Times опублікувала репортаж з підконтрольного Силам оборони України російського міста Суджа Курської області та його околиць. Журналісти поспілкувалися з українськими військовими та цивільними росіянами, а також описали зміни, які відбулися в російських населених пунктах.

Українські військові забезпечують цивільних їжею та предметами гігієни та показують їм документальні кадри з українських населених пунктів, що перебували під окупацією. Жоден росіянин у розмові з газетою не сказав про погане ставлення з боку військових.

На головній і нині безлюдній площі Суджі статую Леніна розбили на уламки, а постамент під нею обклеїли фотографіями українських міст, знищених російськими окупантами. На землі – російський триколор. Притулок для цивільних Суджі облаштували в приміщенні школи.

Місцева мешканка Еля, яка везла візочок з допомогою від українських військових з борошном і локшиною швидкого приготування, в розмові з журналістами сказала, що "не розуміє цієї війни". Вона повторила споконвічний імперсько-радянський наратив про "братніх" українців.

"Ми ніколи не відчували ворожнечі і для нас ця війна незрозуміла. Ми не хотіли цієї війни, ми хочемо, щоб все було, як було раніше", – сказала жінка, додавши, що "як раніше" – це за часів Радянського союзу.

Українські військові пропонували доставити Елю до Харкова, де живе її сестра, але жінка відмовилася їхати.

У селі під Суджею українські військові на ноутбуці показували місцевим відео з Бучі та Ірпеня, зняті після відбиття цих міст у росіян. Сільська голова, дивлячись ці документальні кадри, сказала, що "не знала, що російські військові дійшли до Києва".

"У Бєлгороді теж таке є", – наполягала вона, коли показували кадри руйнувань з українських міст.

Вона вказала на своє єдине розбите вікно: "Бачиш? Так само". На екрані з'явилися кадри розкопування слідчими братської могили в Бучі. Її запитали, чи в Бєлгороді теж були такі могили. "Братські могили? Ні, братські могили, не думаю. Ні", – відповіла росіянка.

"Дивіться, вони просто всіх впритул розстріляли, і в Макарові, і в Ірпіні, і в Бучі. Це колони мирних жителів, які намагалися піти. Їх розстріляли, подивіться, скільки там машин, і на всіх були ці таблички з написом «цивільні». Вбивали всіх підряд. Розумієте, половина цих людей розмовляє російською, а вам сказали, що тут утискають російськомовне населення. І це було неправдою", – пояснював український військовий.

Він пояснив, що мета демонстрації цих кадрів полягала в тому, аби пояснити росіянам, що те, чим українці займаються в Курській області – це зовсім не те, чим займалися росіяни в українських населених пунктах.

Українська команда привезла воду, локшину швидкого приготування, печиво та памперси для чотирьох людей похилого віку з обмеженими можливостями, які перебували у своєму домі. Евакуації в селі не було – місцева влада просто виїхала. А російські військові, які перебували поруч з селом, в темряві випрошували або й крали припаси цивільних.

Росіянка Юліана розповіла журналістам, що вони з бабусею Галиною застрягли в Суджі, "бо немає машини і нема куди їхати". Поки інші просили українців знайти спосіб виїхати до Курська, Юліана сказала, що хотіла б поїхати в Україну.

"Мені здається, там безпечніше. Тому що українці тут і вони йдуть на Курськ, тому там будуть бої", – сказала вона.

42-річний Андрій, ветеринар, сказав, що повернувся додому, щоб забрати одяг, але побачив, що в нього влучила ракета. "Я думаю, що це були росіяни, тому що це було з боку Курська", – сказав він, чекаючи на прийом до українського військового лікаря. Він стверджує, що не знав, що російська окупація поширилася за межі Донецької області України.

Знайшлася в Суджі і 76-річна Валя, яка до цього жила в Донецьку. Жінка в розмові з журналістами озвучила одну з улюблених російських дезінформацій про українські обстріли Донецька. А зараз вона визнає, що Суджу обстрілюють росіяни.