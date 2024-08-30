Українському морпіху Дмитру Євгану суд у РФ збільшив термін до 23,5 років колонії

Російський апеляційний військовий суд збільшив термін морпіху Дмитру Євгану до 23,5 років колонії суворого режиму.
Про це із посиланням на дружину військовополоненого Валентину пише МІПЛ.
Рішення про збільшення терміну з 20 до до 23,5 років увʼязнення ухвалив 28 серпня Апеляційний військовий суд у Московській області.
Зазначається, що на судове засідання Дмитро увімкнувся по відеозвʼязку з СІЗО № 3 у Новочеркаську Ростовської області. Про збільшення терміну покарання клопотав прокурор.
Валентина зазначила, що апеляційний розгляд відбувся дуже швидко. Наразі засудженого морського піхотинця, який навесні 2022 року боронив Маріуполь, утримують у СІЗО Новочеркаська.
Мотивувальна частина вироку наразі не оголошена. Після її підготовки справу мають повернути до Південного окружного військового суду, а далі спрямувати рішення у СІЗО. Упродовж двох місяців засудженого можуть етапувати в одну з колоній на території РФ.
Під час боїв за Маріуполь Євган втратив руку, а згодом потрапив у полон. Незважаючи на те, що Дмитро важкопоранений боєць і вже не зможе продовжити воювати, його засудили і не повертають з полону.
Справа Дмитра Євгана
- Дмитро Євган був серед тих, кого 12 квітня росіяни захопили в полон на заводі ім. Ілліча.
- Наприкінці квітня з’явилися перші відео з полоненими захисниками Маріуполя. Їх утримували за майже 100 кілометрів від міста в окупованому селищі Молодіжне у виправній колонії № 120, більш відомій як Оленівка.
- Наприкінці травня 2022 року на російських телеграм-каналах з’явилося нове відео з Дмитром. На ньому чоловік зізнається, що разом із побратимами вбив російського полоненого. Імовірно, він це сказав, щоб зв'язатися із рідними.
- У липні 2022-го з Дмитром з’являється ще одне відео. Російський полонений, у вбивстві якого зізнався Євган, насправді вижив.
- Деякий час Дмитра утримували в Донецькій області в окупації. Через погане харчування та постійні побиття морський піхотинець дуже схуд, на ногах з’явилися виразки.
- Дмитра Євгана звинуватили за кількома статтями російського КК: проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, насильницьке захоплення влади, замах із особливою жорстокістю з політичних чи ідеологічних мотивів, а також використання заборонених методів ведення боротьби.