“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
“Укренерго” запровадило аварійні відключення світла у Києві та 11 областях
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Померла військова й активістка Наталя Кузнєцова
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ексміністр Володимир Омелян отримав поранення
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Ігор Ліскі: “Не може маленька, несправедлива держава без довіри до влади перемогти велику, брутальну, несправедливу державу ”
Навіщо приїздив Нарендра Моді
Навіщо приїздив Нарендра Моді
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
WSJ: в Україні розбився один винищувач F-16 (доповнено)
Практичні наслідки операції в Курській області
Практичні наслідки операції в Курській області
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
У Києві затримали ворожих коригувальників. Вони також готували підпали електропідстанцій і військових авто
Іловайськ. Десять років
Іловайськ. Десять років
ГоловнаСвіт

Українському морпіху Дмитру Євгану суд у РФ збільшив термін до 23,5 років колонії

Рішення про збільшення терміну з 20 до до 23,5 років увʼязнення ухвалив 28 серпня Апеляційний військовий суд у Московській області.

Українському морпіху Дмитру Євгану суд у РФ збільшив термін до 23,5 років колонії
Дмитро Євган
Фото: МІПЛ

Російський апеляційний військовий суд збільшив термін морпіху Дмитру Євгану до 23,5 років колонії суворого режиму.

Про це із посиланням на дружину військовополоненого Валентину пише МІПЛ.

Рішення про збільшення терміну з 20 до до 23,5 років увʼязнення ухвалив 28 серпня Апеляційний військовий суд у Московській області.

Зазначається, що на судове засідання Дмитро увімкнувся по відеозвʼязку з СІЗО № 3 у Новочеркаську Ростовської області. Про збільшення терміну покарання клопотав прокурор. 

Валентина зазначила, що апеляційний розгляд відбувся дуже швидко. Наразі засудженого морського піхотинця, який навесні 2022 року боронив Маріуполь, утримують у СІЗО Новочеркаська.

Мотивувальна частина вироку наразі не оголошена. Після її підготовки справу мають повернути до Південного окружного військового суду, а далі спрямувати рішення у СІЗО. Упродовж двох місяців засудженого можуть етапувати в одну з колоній на території РФ.

Під час боїв за Маріуполь Євган втратив руку, а згодом потрапив у полон. Незважаючи на те, що Дмитро важкопоранений боєць і вже не зможе продовжити воювати, його засудили і не повертають з полону.

Справа Дмитра Євгана

  • Дмитро Євган був серед тих, кого 12 квітня росіяни захопили в полон на заводі ім. Ілліча. 
  • Наприкінці квітня з’явилися перші відео з полоненими захисниками Маріуполя. Їх утримували за майже 100 кілометрів від міста в окупованому селищі Молодіжне у виправній колонії № 120, більш відомій як Оленівка. 
  • Наприкінці травня 2022 року на російських телеграм-каналах з’явилося нове відео з Дмитром. На ньому чоловік зізнається, що разом із побратимами вбив російського полоненого. Імовірно, він це сказав, щоб зв'язатися із рідними. 
  • У липні 2022-го з Дмитром з’являється ще одне відео. Російський полонений, у вбивстві якого зізнався Євган, насправді вижив.
  • Деякий час Дмитра утримували в Донецькій області в окупації. Через погане харчування та постійні побиття морський піхотинець дуже схуд, на ногах з’явилися виразки.
  • Дмитра Євгана звинуватили за кількома статтями російського КК: проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності, насильницьке захоплення влади, замах із особливою жорстокістю з політичних чи ідеологічних мотивів, а також використання заборонених методів ведення боротьби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies