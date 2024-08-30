Українському морпіху Дмитру Євгану суд у РФ збільшив термін до 23,5 років колонії

Рішення про збільшення терміну з 20 до до 23,5 років увʼязнення ухвалив 28 серпня Апеляційний військовий суд у Московській області.

Російський апеляційний військовий суд збільшив термін морпіху Дмитру Євгану до 23,5 років колонії суворого режиму.

Про це із посиланням на дружину військовополоненого Валентину пише МІПЛ.

Рішення про збільшення терміну з 20 до до 23,5 років увʼязнення ухвалив 28 серпня Апеляційний військовий суд у Московській області.

Зазначається, що на судове засідання Дмитро увімкнувся по відеозвʼязку з СІЗО № 3 у Новочеркаську Ростовської області. Про збільшення терміну покарання клопотав прокурор.

Валентина зазначила, що апеляційний розгляд відбувся дуже швидко. Наразі засудженого морського піхотинця, який навесні 2022 року боронив Маріуполь, утримують у СІЗО Новочеркаська.

Мотивувальна частина вироку наразі не оголошена. Після її підготовки справу мають повернути до Південного окружного військового суду, а далі спрямувати рішення у СІЗО. Упродовж двох місяців засудженого можуть етапувати в одну з колоній на території РФ.

Під час боїв за Маріуполь Євган втратив руку, а згодом потрапив у полон. Незважаючи на те, що Дмитро важкопоранений боєць і вже не зможе продовжити воювати, його засудили і не повертають з полону.

Справа Дмитра Євгана