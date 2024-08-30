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Швеція заявила про високий ризик російського саботажу

Спецслужби відзначили підвищену хакерську та розвідувальну активність щодо військових об'єктів.

Швеція заявила про високий ризик російського саботажу
Фото: Jonas Ekströmer/TT

Міністерство оборони Швеції повідомило про зростання кількості інцидентів, пов'язаних із кібератаками, шпигунством та дезінформацією щодо військових об'єктів країни.

Як пише The Guardian, шведська служба безпеки вбачає підвищену загрозу саботажу з боку Росії. Там зафіксували численні "операції впливу", включно зі спробами за допомогою дронів скласти детальні мапи засекречених місць розміщення зброї, а також підривною хакерською активністю.

У Стокгольмі вважають, що їхні об'єкти військово-промислового комплексу та військові бази потрапили у приціл російських шпигунів через допомогу, яку Швеція надає Україні у протистоянні агресії Кремля.

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