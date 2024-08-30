Швеція заявила про високий ризик російського саботажу

Міністерство оборони Швеції повідомило про зростання кількості інцидентів, пов'язаних із кібератаками, шпигунством та дезінформацією щодо військових об'єктів країни.

Як пише The Guardian, шведська служба безпеки вбачає підвищену загрозу саботажу з боку Росії. Там зафіксували численні "операції впливу", включно зі спробами за допомогою дронів скласти детальні мапи засекречених місць розміщення зброї, а також підривною хакерською активністю.

У Стокгольмі вважають, що їхні об'єкти військово-промислового комплексу та військові бази потрапили у приціл російських шпигунів через допомогу, яку Швеція надає Україні у протистоянні агресії Кремля.