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Франція продасть Сербії винищувачі Rafale

Вартість контракту, який включає закупівлю літаків і супутніх товарів і послуг, становить 2,7 млрд євро.

Франція продасть Сербії винищувачі Rafale
Винищувач Rafale
Фото: EPA/UPG

У перший день візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Сербії була укладена угода про закупівлю Белградом 12 французьких винищувачів Rafale.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Загальна вартість підписаного контракту, який включає закупівлю літаків і супутніх товарів і послуг, становить 2,7 млрд євро.

Сербія і Франція домовилися про закупівлю літака в квітні під час візиту Вучича в Париж і зустрічі з Макроном. 

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Макрон заявив, що Європейському Союзу потрібна сильна і демократична Сербія, і що рішення купити Rafale є стратегічним і довгостроковим вибором у цьому напрямку.

Він додав, що це рішення Сербії - стратегічна зміна та показник європейського духу, який сприяє миру в Європі.

Водночас, президент Сербії Вучич сказав, що його країна "не змінить своєї позиції".

Сербія нарощує продажі боєприпасів Заходу, які згодом через треті країни потрапляють в Україну. Сума боєприпасів, які Київ отримав від Белграда, становить приблизно 800 млн євро.

Взимку Сербія отримала чергову партію зброї від Росії попри міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення в Україну.

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