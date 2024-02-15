Сербія отримала чергову партію зброї з Росії попри європейські саанкції

Сербія отримала чергову партію зброї від Росії попри міжнародні санкції через повномасштабне вторгнення в Україну, пише AP News.

У середу, 15 лютого, Президент Сербії Александр Вучич представив російську станцію радіоелектронної боротьби проти дронів "Репеллент-1".

Презентація нової РЕБ відбулася напередодні національного дня Сербії 16 лютого, який відзначається військовим парадом. Наземну систему радіоелектронної боротьби Сербія отримала від Росії декілька місяців тому. І як вважається, її доставка до Сербії відбувалася через повітряний простір країн, які наклали санкції на РФ.

Сербія є єдиною європейською країною, яка відмовилася приєднатися до санкцій Європейського Союзу після вторгнення Росії в Україну два роки тому. Також це єдина європейська країна, яка продовжує підписувати угоди про співпрацю з Москвою.