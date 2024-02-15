Очільник Пентагону повернувся до роботи після лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 лютого повернувся на роботу до Пентагона.
Про це йдеться на сайті американського міністерства.
Остін виконував свої обов'язки з дому з моменту виписки з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 13 лютого.
- Про вже другу за останній час госпіталізацію міністра Остіна стало відомо 11 лютого.
- Через хворобу глава Пентагону скасував поїздку до Брюсселя.
- У Білому домі заявили, що впевнені: навіть попри проблеми зі здоров'ям, Ллойд Остін може й надалі виконувати свої обов'язки.
- Раніше Пентагон на брифінгу заявив про те, що міністр долучиться до засідання Контактної групи щодо допомоги Україні "Рамштайн" у онлайн-форматі і звернеться до учасників із вступним словом в прямому етері.