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Очільник Пентагону повернувся до роботи після лікарні

Остіна виписали з медичного центру 13 лютого.

Очільник Пентагону повернувся до роботи після лікарні
Міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 лютого повернувся на роботу до Пентагона. 

Про це йдеться на сайті американського міністерства.

Остін виконував свої обов'язки з дому з моменту виписки з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 13 лютого.

  • Про вже другу за останній час госпіталізацію міністра Остіна стало відомо 11 лютого. 
  • Через хворобу глава Пентагону скасував поїздку до Брюсселя. 
  • У Білому домі заявили, що впевнені: навіть попри проблеми зі здоров'ям, Ллойд Остін може й надалі виконувати свої обов'язки.
  • Раніше Пентагон на брифінгу заявив про те, що міністр долучиться до засідання Контактної групи щодо допомоги Україні "Рамштайн" у онлайн-форматі і звернеться до учасників із вступним словом в прямому етері.
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