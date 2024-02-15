Очільник Пентагону повернувся до роботи після лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 лютого повернувся на роботу до Пентагона.

Про це йдеться на сайті американського міністерства.

Остін виконував свої обов'язки з дому з моменту виписки з Національного військово-медичного центру Волтера Ріда 13 лютого.