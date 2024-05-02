США розширили санкційний список проти РФ на майже 300 позицій

Обмеження спрямовані на боротьбу з військово-промисловим комплексом Росії та тими компаніями, які його підтримують з-за кордону.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів на своєму сайті оприлюднило інформацію про запровадження санкцій проти майже 300 компаній та осіб, які пов'язані з російським військово-промисловим комплексом.

До оновленого санкційного списку, окрім росіян та їхніх підприємств, потрапили представники Азербайджану, Бельгії, Китаю, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. У цих країнах діють компанії, які дозволяють Кремлю обходити раніше впроваджені обмеження, продаючи важливі технології та обладнання.

Більше 100 організацій покарано за те, що вони працюють або працювали в оборонному, технологічному, транспортному чи виробничому секторах економіки країни-агресора.

Окремо до чорного списку потрапили виробники та імпортери целюлози, нітроцелюлози й інших компонентів, які використовуються для виробництва зброї.

Понад 80 юридичних та фізичних осіб у списку так чи інакше сприяли ухиленню Росії від санкцій або пов'язані з розробкою хімічної чи біологічної зброї.