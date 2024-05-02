Повторний суд над Гарві Вайнштейном відбудеться восени

Феміда у Нью-Йорку знову буде розбиратися, чи винен голлівудський продюсер у зґвалтуваннях.

Відомий продюсер Гарві Вайнштейн, засуджений у двох штатах за зґвалтування, матиме шанс уникнути покарання у Нью-Йорку. Після виграної апеляції щодо неналежного ведення судового процесу повторний розгляд його кримінальної справи призначили на осінь.

Як пише BBC, Вайнштейн особисто був присутнім під час засідання, на якому прокурори пообіцяли підготувати матеріали проти нього до вересня. Продюсер перебував в інвалідному візку, посміхався та махав рукою своїй юридичній команді.

Водночас на засіданні перебувала й одна із жертв сексуального насильства, вчиненого Вайнштейном. Сам кінодіяч упродовж років стверджує, що не визнає своєї провини та вважає, що вступав з жінками у відносини за обопільною згодою.

Навіть якщо у Нью-Йорку повторний розгляд справи завершиться виправдання Вайнштейна, із в'язниці його не відпустять. У Лос-Анджелесі він покараний 16 роками позбавлення волі за аналогічним звинуваченням.