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У Німеччині ліві екстремісти підпалили будинок глави оборонного концерну Rheinmetall через допомогу Україні

Екстремісти опублікували на платформі Indymedia лист із зізнанням у скоєному.

У Німеччині ліві екстремісти підпалили будинок глави оборонного концерну Rheinmetall через допомогу Україні
Фото: ЕРА/UPG

Уночі 29 квітня ліві екстремісти влаштували пожежу в дачному будиночку глави оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, пише Bild.

Пожежу влаштували у ніч з 28 на 29 квітня на дачі, що належить Паппергеру, в комуні Хермансбург, яка знаходиться у Нижній Саксонії.

Ліві екстремісти опублікували на платформі Indymedia лист із зізнанням у скоєному, поліція перевіряє його.

Свої дії радикали аргументували тим, що Rheinmetall нібито спеціально накопичує "різні старі типи танків", які "можуть бути продані Україні разом із боєприпасами за величезні гроші".

"Rheinmetall планує, виробляє та вбиває не тільки в національному масштабі", — зазначається в їхньому повідомленні.

Німецькі правоохоронці розслідує підпал та причетність до нього лівим радикалів.

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