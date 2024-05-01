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​У Польщі невідомі намагалися підпалити синагогу

Зловмисники використали для цього коктейль Молотова.

​У Польщі невідомі намагалися підпалити синагогу
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

У Варшаві зловмисники намагалися підпалити синагогу Ножиків.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на своїй сторінці у соцмережі Х, зіславшись на інформацію від головного рабина Польщі Міхаеля Шудріха.

"Рабин Шудріх пише, що хтось намагався підпалити синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати річницю нашого вступу до ЄС? Може, ті ж люди, хто надряпав зірки Давида  в Парижі?", - зауважив Сікорський.

Більше інформації про інцидент пообіцяв представити рабин Шудріх, пише RMF24. 1 травня має відбутися масовий захід біля синагоги, там і мають оприлюднити подробиці.

На інцидент відреагував польський президент і американське посольство у Варшаві.

"Я засуджую ганебний напад на синагогу Ножиків у Варшаві. У Польщі немає місця антисемітизму! У Польщі немає місця ненависті!", - заявив, зокрема, Анджей Дуда.

  • Тим часом у Каліфорнійському університеті Лос-Анжелеса (США) відбулися сутички між проізраїльськими та пропалестинськими мітингарями
  • Як відомо, після початку війни між ХАМАС та Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін конфлікту. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
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