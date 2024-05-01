The Guardian: Червоний Хрест не зупинятиме роботу російського відділення

Там тільки створять наглядовий орган і попросять "вирішити проблеми".

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не припиняти роботу російського відділення організації попри потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені під час розслідування, яке провели міжнародні ЗМІ.

Про це пише The Guardian.

Таке рішення прийняли після чотириденної зустрічі офіційних представників МФЧХ у Женеві. Як йдеться у матеріалі, в російському відділенні створять наглядовий орган і попросять "вирішити виявлені проблеми і ймовірні порушення" принципів доброчесності.

У організації заявили, що російська філія "співпрацювала під час перевірки", і в її роботі не знайшли доказів висунутих звинувачень.

Зазначається, що Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC), як головна організація національних товариств, має повноваження призупинити діяльність членів, які порушують принципи нейтралітету та незалежності Червоного Хреста. Так зробили минулого року із білоруським відділенням.