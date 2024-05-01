The Guardian: Червоний Хрест не зупинятиме роботу російського відділення

Міжнародний рух Червоного Хреста вирішив не припиняти роботу російського відділення організації попри потенційні порушення правил нейтралітету, виявлені під час розслідування, яке провели міжнародні ЗМІ.
Про це пише The Guardian.
Таке рішення прийняли після чотириденної зустрічі офіційних представників МФЧХ у Женеві. Як йдеться у матеріалі, в російському відділенні створять наглядовий орган і попросять "вирішити виявлені проблеми і ймовірні порушення" принципів доброчесності.
У організації заявили, що російська філія "співпрацювала під час перевірки", і в її роботі не знайшли доказів висунутих звинувачень.
Зазначається, що Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC), як головна організація національних товариств, має повноваження призупинити діяльність членів, які порушують принципи нейтралітету та незалежності Червоного Хреста. Так зробили минулого року із білоруським відділенням.
- Розслідування опублікували минулого місяця групою іноземні ЗМІ. Воно частково ґрунтувалося витоку кремлівських документів, які свідчили про плани фінансування філій Червоного Хреста на окупованій українській території.
- Також встановили, що керівники регіональних відділень Червоного Хреста говорили про необхідність війни з "українськими нацистами" і що працівники Червоного Хреста у формі часто були присутні на заходах з військової підготовки для дітей.
- На початку цього року російський Червоний Хрест підписав меморандум про співпрацю з молодіжним табором "Артек" в анексованому Криму, куди відправили деяких дітей, депортованих з України. Керівник "Артеку" Костянтин Федоренко потрапив під санкції США та ЄС.
- Крім того, голова російського відділення Червоного Хреста Павло Савчук був членом правління Загальноросійського народного фронту (ОНФ), руху, створеного Кремлем, який володіє торговою маркою знака "Z", символу російського вторгнення в Україну.
- Інформація про нього була на сайті, поки журналісти не надіслали відповідний запит. Згодом його фотографію вилучили, а в Червоному Хресті стверджували, що не співпрацюють із Савчуком з березня 2022-го.
- На розслідування журналістів відреагував Лубінець. Він звинуватив Міжнародну Федерацію Червоного Хреста в тому, що вона "перетворилася на адвоката російських злочинців".
- Перед тим він вимагав розслідувати ймовірну підтримку агресії Кремля Російським Червоним Хрестом.
- Крім того, співробітники "Російського Червоного Хреста" можуть бути причетними до знущань над українськими військовополоненими в колоніях, зокрема на окупованій території. Також журналісти з'ясували, що Москва окремо з федерального бюджету фінансує "Російський Червоний Хрест".