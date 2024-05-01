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Лідер канадської опозиції назвав Трюдо "придурком" на засіданні парламенту

П'єр Полієв відмовився забрати слова назад, тому на вимогу спікера залишив засідання.

Лідер канадської опозиції назвав Трюдо "придурком" на засіданні парламенту
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Скандалом завершилося обговорення у канадському парламенті проблеми вживання населенням наркотиків. Просто під час засідання лідер опозиції публічно образив прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо.

Як повідомляє Reuters, голова Консервативної партії П'єр Полієв використав щодо політики очільника уряду та його самого слово "wacko", яке українською перекладається як "псих" або "придурок". 

Спікер Грег Фергус назвав репліку опозиціонера "непарламентською та неприйнятною" і чотири рази вимагав від нього узяти слова назад та вибачитися. Полієв відмовився, заявивши, що тоді буде вживати щодо прем'єра слова "екстреміст" чи "радикал".

Зрештою політика за "неповагу до влади спікера" вигнали із зали. Для канадського парламенту це непересічна подія. 

  • Трюдо та Полієв мають тривалу історію словесних протистоянь. Прем'єр називає свого опонента "прихильником Дональда Трампа та екстремістом". 
  • Наступного року у Канаді відбудуться вибори, перемогу на яких згідно з опитуваннями, здобуде саме опозиція.  
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