Глава МЗС Франції оприлюднив умови для миру на Близькому Сході

В Ізраїлі відбулась зустріч прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Голова зовнішньополітичного відомства Франції наголосив, що збалансована політика Франції залишається незмінною.

"Заручники повинні бути звільнені. Має бути підписане припинення вогню. Деескалація має початися в Лівані. Це умови для миру в Ізраїлі та в регіоні", - зазначив Сежурне.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Смузі Гази “заради народу Гази, заради заручників та їхніх родин у Ізраїлі, а також регіону й цілого світу”.

Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.

Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.

Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.