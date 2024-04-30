Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
ГоловнаСвіт

Глава МЗС Франції оприлюднив умови для миру на Близькому Сході

Сежурне назвав три пункти для миру в регіоні.

Глава МЗС Франції оприлюднив умови для миру на Близькому Сході
Зустріч прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне
Фото: Стефан Сежурне

В Ізраїлі відбулась зустріч прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та міністра закордонних справ Франції Стефана Сежурне.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Голова зовнішньополітичного відомства Франції наголосив, що збалансована політика Франції залишається незмінною.

Підписуйтесь на наш Google News

"Заручники повинні бути звільнені. Має бути підписане припинення вогню. Деескалація має початися в Лівані. Це умови для миру в Ізраїлі та в регіоні", - зазначив Сежурне.

  • Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів Ізраїлю та ХАМАС досягти угоди щодо припинення вогню в Смузі Гази “заради народу Гази, заради заручників та їхніх родин у Ізраїлі, а також регіону й цілого світу”.

  • Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.

  • Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили.

  • Ізраїль на початку війни з ХАМАС мав потужну підтримку міжнародної спільноти, однак за місяці протистояння вона почала слабнути. Ізраїлю закидають невибіркові удари, в яких гинули і зазнавали поранень цивільні палестинці, а також використання голоду в Смузі Гази як зброї.

  • Ще більше критики на адресу Ізраїлю стало лунали після убивства ЦАХАЛом сімох волонтерів World Central Kitchen.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies