Ізраїль очікує відповіді ХАМАСу на його пропозицію про призупинення бойових дій у Газі, ‒ Reuters

Пропозиція передбачає повернення 33 вразливих заручників в обмін на набагато більшу кількість палестинських ув'язнених і обмежену паузу в бойових діях.

Ізраїль очікує, що ХАМАС відповість на пропозицію щодо призупинення бойових дій у Смузі Гази та повернення ізраїльських заручників, перш ніж відправити команду до Каїра для продовження переговорів.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело, близьке до ізраїльського прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Пропозиція передбачає повернення 33 вразливих заручників в обмін на набагато більшу кількість палестинських ув'язнених і обмежену паузу в бойових діях. Якщо бойовики відхилять пропозицію, Ізраїль здійснить операцію з нападу на південне місто Рафах, яке є останнім оплотом терористів.

Очікування того, що угода може бути досягнута, зросли останніми днями після відновлення спроб Єгипту поновити переговори між Ізраїлем і ХАМАСом.

Але досі було мало ознак згоди щодо найбільш фундаментальної розбіжності між двома сторонами: ХАМАС вимагає, щоб будь-яка угода гарантувала виведення військ та остаточне припинення ізраїльської операції в Газі.

“Ми не можемо сказати нашому народу, що окупація збережеться чи боротьба відновиться після того, як Ізраїль поверне своїх полонених. Наш народ хоче, щоб ця агресія закінчилася”, ‒ сказав палестинський чиновник із групи, пов'язаної з ХАМАСом.

На думку Нетаньягу, на будь-який крок, ймовірно, вплинуть розбіжності в його власному кабінеті між міністрами, які прагнуть повернути додому принаймні частину із 133 ізраїльських заручників, що залишилися в Газі, і прихильниками жорсткої лінії, які наполягають на давно обіцяній атаці на Рафах.