Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
ГоловнаСвіт

МКС розглядає можливість видачі ордера на арешт Нетаньягу, ‒ ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.

МКС розглядає можливість видачі ордера на арешт Нетаньягу, ‒ ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Таку інформацію ізраїльський уряд отримав від офіційних осіб, пишуть Euronews.

Наразі МКС розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.

Ця справа є окремою від інших, порушених проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, включно з справою, поданою Південною Африкою, яка звинувачує Єрусалим у вчиненні геноциду у Газі.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Розслідування МКС може призвести також до видачі ордерів на арешт міністра оборони Йоава Галланта та начальника штабу Герці Га-Леві.

Минулого тижня Нетаньягу назвав розслідування МКС обурливими, заявивши, під його керівництвом Ізраїль ніколи не погодиться на жодну спробу суду ООН підірвати його невід’ємне право на самооборону.

“Загроза захоплення солдатів і чиновників єдиної демократії на Близькому Сході та єдиної у світі єврейської держави є обурливою. Ми не будемо схилятися перед цим. Ізраїль продовжуватиме вести до перемоги нашу справедливу війну проти терористів-геноцидників, і ми ніколи не припинимо захищати себе”, ‒ зазначив він.

Прем’єр додав, що хоча дії МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, він можуть створити небезпечний прецедент, який загрожує військовим і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies