МКС розглядає можливість видачі ордера на арешт Нетаньягу, ‒ ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Таку інформацію ізраїльський уряд отримав від офіційних осіб, пишуть Euronews.
Наразі МКС розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.
Ця справа є окремою від інших, порушених проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, включно з справою, поданою Південною Африкою, яка звинувачує Єрусалим у вчиненні геноциду у Газі.
Розслідування МКС може призвести також до видачі ордерів на арешт міністра оборони Йоава Галланта та начальника штабу Герці Га-Леві.
Минулого тижня Нетаньягу назвав розслідування МКС обурливими, заявивши, під його керівництвом Ізраїль ніколи не погодиться на жодну спробу суду ООН підірвати його невід’ємне право на самооборону.
“Загроза захоплення солдатів і чиновників єдиної демократії на Близькому Сході та єдиної у світі єврейської держави є обурливою. Ми не будемо схилятися перед цим. Ізраїль продовжуватиме вести до перемоги нашу справедливу війну проти терористів-геноцидників, і ми ніколи не припинимо захищати себе”, ‒ зазначив він.
Прем’єр додав, що хоча дії МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, він можуть створити небезпечний прецедент, який загрожує військовим і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією.
Under my leadership, Israel will never accept any attempt by the ICC to undermine its inherent right of self-defense.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 26, 2024
The threat to seize the soldiers and officials of the Middle East’s only democracy and the world’s only Jewish state is outrageous. We will not bow to it.
Israel…