МКС розглядає можливість видачі ордера на арешт Нетаньягу, ‒ ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.

Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість видачі ордерів на арешт ізраїльських високопосадовців, зокрема прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Таку інформацію ізраїльський уряд отримав від офіційних осіб, пишуть Euronews.

Наразі МКС розслідує дії Ізраїлю на окупованому Західному березі річки Йордан і у Смузі Гази.

Ця справа є окремою від інших, порушених проти Ізраїлю в Міжнародному суді ООН, включно з справою, поданою Південною Африкою, яка звинувачує Єрусалим у вчиненні геноциду у Газі.

Розслідування МКС може призвести також до видачі ордерів на арешт міністра оборони Йоава Галланта та начальника штабу Герці Га-Леві.

Минулого тижня Нетаньягу назвав розслідування МКС обурливими, заявивши, під його керівництвом Ізраїль ніколи не погодиться на жодну спробу суду ООН підірвати його невід’ємне право на самооборону.

“Загроза захоплення солдатів і чиновників єдиної демократії на Близькому Сході та єдиної у світі єврейської держави є обурливою. Ми не будемо схилятися перед цим. Ізраїль продовжуватиме вести до перемоги нашу справедливу війну проти терористів-геноцидників, і ми ніколи не припинимо захищати себе”, ‒ зазначив він.

Прем’єр додав, що хоча дії МКС не вплинуть на дії Ізраїлю, він можуть створити небезпечний прецедент, який загрожує військовим і офіційним особам усіх демократичних країн, які борються з жорстоким тероризмом і безпідставною агресією.