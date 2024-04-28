У Грузії під час багатотисячного мітингу проти закону "про іноагентів" сталася сутичка

28 квітня ввечері у Тбілісі під час багатотисячної акції проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії, сталася сутичка з поліцією.
Про це плвідомляє "Українська правда".
Зазначається, що організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті.
Після завершення виступу організаторів і лідерів акції, її учасники попрямували в бік парламенту й оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом".
Згодом біля парламенту ситуація ускладнилася, коли учасники акції намагалися пройти на сцену. Її приготували на понеділок для мітингу правлячої партії. Сцену охороняє поліція, з якою і сталася невелика сутичка. Протестувальники відібрали у правоохоронців частину встановленої на території перед будівлею огорожі.
Як повідомляється, велика частина учасників мітингу перебувала перед парламентом. За порядком стежили кілька сотень поліцейських, розташованих вздовж огорож, які поставили на понеділок для мітингу, організованого "Грузинською мрією".
"Поліцейські не дозволяють учасникам мітингу наблизитися до сцени. Також на території чергує спецназ", – додали у виданні.
Також грузинське МВС опублікувало заяву, закликавши не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановлену перед парламентом сцену. Там попередили, що порушення "буде негайно припинятися поліцією".
Чому грузини протестують
- Закон, проти якого протестують у Грузії, вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- Цей законопроект вже намагалися "протягнути" минулого року. Проте партія “Грузинська мрія” відмовилася від спроби внести законопроєкт у березні 2023 року після двох ночей бурхливих протестів у Тбілісі та критики з боку західних країн, які назвали його прикладом відступу від демократії. Опозиція назвала законопроєкт про іноземних агентів “російським законом”. Це є серйозним звинуваченням у країні, де Москву не люблять за її підтримку сепаратистських територій Абхазії та Південної Осетії.
- Проте на початку квітня керівна партія Грузії заявила, що знову внесе законопроєкт про іноземних агентів.
- Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
- У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
- 7 квітня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.
- Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
- Тим часом голова партії "Грузинська мрія" Іраклій Гарібашвілі заявив, що коли Грузія буде готова до вступу в ЄС і країні пообіцяють членство у блоці, закон про "іноагентів" можна буде легко скасувати, змінити і ухвалити новий.
- Проте у Європарламенті вважають, що Грузія може втратити статус кандидата в ЄС через закон про "іноагентів", бо документ зупинить євроінтеграцію країни.
- Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів".