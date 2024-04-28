У Грузії під час багатотисячного мітингу проти закону "про іноагентів" сталася сутичка

Організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті.

Протести проти "закону про іноагентів" у Грузії

28 квітня ввечері у Тбілісі під час багатотисячної акції проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії, сталася сутичка з поліцією.

Про це плвідомляє "Українська правда".

Зазначається, що організатори акції закликали владу скасувати заплановане на понеділок друге читання законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" в юридичному комітеті.

Після завершення виступу організаторів і лідерів акції, її учасники попрямували в бік парламенту й оточили будівлю законодавчого органу символічним "живим ланцюгом".

Згодом біля парламенту ситуація ускладнилася, коли учасники акції намагалися пройти на сцену. Її приготували на понеділок для мітингу правлячої партії. Сцену охороняє поліція, з якою і сталася невелика сутичка. Протестувальники відібрали у правоохоронців частину встановленої на території перед будівлею огорожі.

Фото: EPA/UPG Сутичка протестувальників із поліцією

Як повідомляється, велика частина учасників мітингу перебувала перед парламентом. За порядком стежили кілька сотень поліцейських, розташованих вздовж огорож, які поставили на понеділок для мітингу, організованого "Грузинською мрією".

"Поліцейські не дозволяють учасникам мітингу наблизитися до сцени. Також на території чергує спецназ", – додали у виданні.

Також грузинське МВС опублікувало заяву, закликавши не виходити за рамки дозволеної законом свободи зібрань і не ламати встановлену перед парламентом сцену. Там попередили, що порушення "буде негайно припинятися поліцією".

Чому грузини протестують