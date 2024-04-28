В Естонії планують обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією

У Естонії хочуть обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією. Уряд країни планує закривати КПП "Койдули". Раніше таке рішення прийняли щодо пункту "Нарва".
Про це інформує ERR.
У міністерстві фінансів країни сказали, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з Росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.
Проте такий крок зумовить зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету.
- На початку квітня у МВС Естонії повідомили, що прийняли рішення щодо пункту пропуску у Нарві, із травня він працюватиме лише з 7.00 до 23.00. Це зумовлено тим, що з лютого цього року Росія закрила для автотранспорту прикордонний пункт між Нарвою та Івангородом. Через це знизилася кількість перетинів кордону, особливо у нічний час.
- У лютому цього року Естонія попередила про можливе закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. На той час Росія тижнями свідомо спрямовувала до естонського кордону групи іноземців, які не мають законних підстав для в'їду до Євросоюзу.
- Крім того, у Фінляндії продовжили закриття пунктів пропуску на кордоні з Росією на невизначений термін. Гельсінкі також розширили список портів, поїздки до яких буде заборонено.