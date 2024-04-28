В Естонії планують обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією

У Естонії хочуть обмежити роботу ще одного пункту пропуску із Росією. Уряд країни планує закривати КПП "Койдули". Раніше таке рішення прийняли щодо пункту "Нарва".

Про це інформує ERR.

У міністерстві фінансів країни сказали, що на це є дві причини: по-перше, так легше виконувати санкції, транспорту стало менше, і не доводиться відкривати кордон з Росією. Також кажуть, що таким чином можна економити кошти, хоча вдасться заощадити небагато.

Проте такий крок зумовить зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету.