Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти закону про "іноагентів"

Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів", передає "Ехо Каказу".

Політики зазначають, що весь народ і цивілізований світ зійшлися на думці про те, що згаданий законопроєкт суперечить грузинській Конституції.

"(А також) волі грузинського народу стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО, а також довгострокової мети забезпечення суверенітету нашої країни. Наляканий російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, використовуючи агресивну парламентську групу і жорстокий поліцейський підрозділ, намагається вбити європейське майбутнє Грузії, чому протистоїть солідарне, сильне та згуртоване грузинське суспільство", – йдеться у заяві партій.

Політсили оголосили про намір вести скоординовану, спільну боротьбу проти ухвалення документа: "Ми, демократичні, прозахідні політичні партії Грузії, усвідомлюємо важливість спільних зусиль у цій боротьбі та заявляємо про повну координацію та мобілізацію до дня другого читання закону, щоб разом із нашим народом зробити все для порятунку Європейського майбутнього країни".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо