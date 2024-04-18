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Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти закону про "іноагентів"

Політсили наголошують, що законопроєкт суперечить Конституції.

Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти закону про "іноагентів"
Парламент Грузії
Фото: EPA/UPG

Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів", передає "Ехо Каказу".

Політики зазначають, що весь народ і цивілізований світ зійшлися на думці про те, що згаданий законопроєкт суперечить грузинській Конституції.

"(А також) волі грузинського народу стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО, а також довгострокової мети забезпечення суверенітету нашої країни. Наляканий російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, використовуючи агресивну парламентську групу і жорстокий поліцейський підрозділ, намагається вбити європейське майбутнє Грузії, чому протистоїть солідарне, сильне та згуртоване грузинське суспільство", – йдеться у заяві партій.

Політсили оголосили про намір вести скоординовану, спільну боротьбу проти ухвалення документа: "Ми, демократичні, прозахідні політичні партії Грузії, усвідомлюємо важливість спільних зусиль у цій боротьбі та заявляємо про повну координацію та мобілізацію до дня другого читання закону, щоб разом із нашим народом зробити все для порятунку Європейського майбутнього країни".

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

  • Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.
  • Днями парламент затвердив у першому читанні це й законопроєкт.
  • Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
  • Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
  • У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.
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