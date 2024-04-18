Шість опозиційних партій Грузії заявили, що спільно боротимуться проти закону про "іноагентів"

Шість грузинських опозиційних партій - «Ахалі», «Гірчі – більше свободи», «Дроа», «Єдиний національний рух», «Лело – для Грузії» та «Стратегія Агмашенебелі» - підписали спільну заяву щодо боротьби проти закону про "іноагентів", передає "Ехо Каказу".
Політики зазначають, що весь народ і цивілізований світ зійшлися на думці про те, що згаданий законопроєкт суперечить грузинській Конституції.
"(А також) волі грузинського народу стати повноправним членом Європейського Союзу та НАТО, а також довгострокової мети забезпечення суверенітету нашої країни. Наляканий російський олігарх Бідзіна Іванішвілі, використовуючи агресивну парламентську групу і жорстокий поліцейський підрозділ, намагається вбити європейське майбутнє Грузії, чому протистоїть солідарне, сильне та згуртоване грузинське суспільство", – йдеться у заяві партій.
Політсили оголосили про намір вести скоординовану, спільну боротьбу проти ухвалення документа: "Ми, демократичні, прозахідні політичні партії Грузії, усвідомлюємо важливість спільних зусиль у цій боротьбі та заявляємо про повну координацію та мобілізацію до дня другого читання закону, щоб разом із нашим народом зробити все для порятунку Європейського майбутнього країни".
Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо
- Керівна партія “Грузинська мрія” повторно винесла законопроєкт через 13 місяців після того, як його відклали через протести.
- Днями парламент затвердив у першому читанні це й законопроєкт.
- Президентка Грузії екстрено звернулася до лідерів ЄС і вважає за необхідне обговорити ситуацію на засіданні Європейської ради 17-18 квітня. Раніше Зурабішвілі обіцяла ветувати скандальний документ, якщо парламент його схвалить.
- Тим часом люди вийшли на мітинги. Поліція розігнала учасників протесту проти законопроєкту біля парламенту, у якому взяли участь близько 10 000 осіб. Офіцери, деякі з яких були озброєні дробовиками, під час зіткнень із демонстрантами застосували перцеві балончики. МВС Грузії повідомляє про 11 затриманих, а опозиціонери щонайменше про 20.
- У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.