Іран не сигналізує про подальшу відплату Ізраїлю за ракетний удар, – ЗМІ

Тегеран применшує значимість нападу Ізраїлю і не сигналізує про подальшу відплату, пише Reuters з посиланням на джерела.

“Обмежений масштаб атаки та приглушена відповідь Ірану, здавалося, свідчать про успішні зусилля дипломатів, які цілодобово працювали, щоб запобігти тотальній війні після атаки Ірану на Ізраїль безпілотниками і ракетами минулої суботи”, – йдеться у повідомленні.

Іранські ЗМІ та офіційні особи заявили про невелику кількість вибухів, які, за їхніми словами, були результатом удару протиповітряної оборони Ірану по трьох безпілотниках над містом Ісфахан. Зазначимо, що вони назвали цей інцидент нападом “лазутчиків”, а не Ізраїлю, уникаючи необхідності відповідати на нього.

Іранський чиновник заявив Reuters, що Тегеран не планує відповідати Ізраїлю за цей інцидент.

“Іноземне джерело інциденту не підтверджено. Ми не зафіксували жодних зовнішніх атак, і обговорення більше схиляється до проникнення, ніж до нападу”, – сказав чиновник.