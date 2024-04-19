Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
​Уночі росіяни атакували Прикарпаття десятками дронів. Працювала ППО, - Марцінків
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Від Обами до Байдена: як США втрачають світове лідерство
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
Атака Ірану на Ізраїль. Чого варто навчитися Україні
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
У Росії знову скасовують паради на 9 травня, "щоб не провокувати противника скупченням техніки і вйськових"
ГоловнаСвіт

Ізраїль завдав удару по Ірану

В іранській провінції Ісфахан пролунали вибухи в районі військової бази.

Ізраїль завдав удару по Ірану
Антиізраїльський білборд у Тегерані
Фото: EPA

Збройні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по території Ірану, який розцінюють як відповідь на масовану атаку минулого тижня.

Як пише BBC, ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи. Атаку виданню підтвердили двоє високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів.

Рейси в найбільші аеропорти Ірану були скасовані. Державні ЗМІ країни стверджують, що протиповітряна оборона збила невеликі дрони.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies