Ізраїль завдав удару по Ірану

В іранській провінції Ісфахан пролунали вибухи в районі військової бази.

Збройні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по території Ірану, який розцінюють як відповідь на масовану атаку минулого тижня.

Як пише BBC, ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи. Атаку виданню підтвердили двоє високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів.

Рейси в найбільші аеропорти Ірану були скасовані. Державні ЗМІ країни стверджують, що протиповітряна оборона збила невеликі дрони.