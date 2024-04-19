Ізраїль завдав удару по Ірану

Збройні сили Ізраїлю завдали ракетного удару по території Ірану, який розцінюють як відповідь на масовану атаку минулого тижня.
Як пише BBC, ракети були спрямовані на військову базу в провінції Ісфахан, де можуть бути розміщені ядерні об'єкти. Там чули щонайменше три вибухи. Атаку виданню підтвердили двоє високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів.
Рейси в найбільші аеропорти Ірану були скасовані. Державні ЗМІ країни стверджують, що протиповітряна оборона збила невеликі дрони.
- Іран минулого тижня запустив по Ізраїлю безпілотники та крилаті ракети.
- Атаку вдалося відбити завдяки втручанню повітряних сил США.
- Україна офіційно засудила атаку Ірану на Ізраїль.
- Ізраїль попереджав, що відповість на цей напад.