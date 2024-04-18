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США проголосують проти палестинської державності в ООН

Найшвидший шлях до державності для палестинського народу - прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською владою, вважають у Держдепартаменті.

США проголосують проти палестинської державності в ООН
Радбез ООН
Фото: EPA

Сполучені Штати голосуватимуть проти резолюції Ради Безпеки ООН щодо палестинської державності.

Про це сказав заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель, повідомляє CNN.

Він зазначив, що США “дуже чітко і послідовно заявляли, що передчасні дії в Нью-Йорку, навіть з найкращими намірами, не досягнуть державності для палестинського народу”.

Патель наголосив, що немає одностайності щодо того, чи заявник відповідає критеріям членства як держава.

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“Найшвидший шлях до державності для палестинського народу — це прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською владою за підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів, які поділяють цю мету”, - підкреслив Патель.

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