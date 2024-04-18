США проголосують проти палестинської державності в ООН

Сполучені Штати голосуватимуть проти резолюції Ради Безпеки ООН щодо палестинської державності.
Про це сказав заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель, повідомляє CNN.
Він зазначив, що США “дуже чітко і послідовно заявляли, що передчасні дії в Нью-Йорку, навіть з найкращими намірами, не досягнуть державності для палестинського народу”.
Патель наголосив, що немає одностайності щодо того, чи заявник відповідає критеріям членства як держава.
“Найшвидший шлях до державності для палестинського народу — це прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською владою за підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів, які поділяють цю мету”, - підкреслив Патель.
- Рада Безпеки ООН запланувала у п'ятницю розглянути проєкт резолюції щодо набуття Палестинською державою повноцінного членства в організації.
- Раніше комітет Радбезу не зміг погодити спільну позицію щодо питання членства Палестини.