США проголосують проти палестинської державності в ООН

Найшвидший шлях до державності для палестинського народу - прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською владою, вважають у Держдепартаменті.

Сполучені Штати голосуватимуть проти резолюції Ради Безпеки ООН щодо палестинської державності.

Про це сказав заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель, повідомляє CNN.

Він зазначив, що США “дуже чітко і послідовно заявляли, що передчасні дії в Нью-Йорку, навіть з найкращими намірами, не досягнуть державності для палестинського народу”.

Патель наголосив, що немає одностайності щодо того, чи заявник відповідає критеріям членства як держава.

“Найшвидший шлях до державності для палестинського народу — це прямі переговори між Ізраїлем і Палестинською владою за підтримки Сполучених Штатів та інших партнерів, які поділяють цю мету”, - підкреслив Патель.