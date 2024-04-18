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Швейцарія витратить до 2036 року 5 млрд франків на відновлення України

До 2028 року передбачено витратити 1,5 млрд франків.

Швейцарія витратить до 2036 року 5 млрд франків на відновлення України
Прапор Швейцарії
Фото: EPA

Швейцарія виділить на відновлення України 5 млрд франків упродовж наступних 12 років.

Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії.

Кошти виділятимуть поетапно. До 2028 року передбачено витратити 1,5 млрд франків із бюджету міжнародного співробітництва. 

У період 2029-2036 років Федеральна рада Швейцарії має намір також вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати 3,5 мільярда франків на допомогу Києву.

Наразі країна витратила близько 3 мільярдів франків на ці та інші заходи на підтримку постраждалих від війни в Україні.

За оцінкою Світового банку, обсяг коштів, необхідних для відновлення нашої держави, сягає 486 мільярдів доларів.

  • Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру, який планують на 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.
  • Водночас Національна рада Швейцарії не підтримала пропозицію про приєднання до міжнародної робочої групи (REPO), яка відстежує і арештовує активи олігархів РФ.
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