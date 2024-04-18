Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Віктор Ляшко: «Ми запропонуємо перелік платних медичних послуг»
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
На Хмельницькій АЕС готуються до зведення енергоблоків за американською технологією
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Росія вдарила по соціальній і цивільній інфраструктурі Чернігова. Загинули 18, поранені 78 людей (доповнено)
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу закликав негайно схвалити допомогу Україні
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
За несплату аліментів — мобілізація
За несплату аліментів — мобілізація
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські викрили двох мешканок Херсонщини в колабораціонізмі

Жінки працювали у незаконно створеній окупантами установі. 

Поліцейські викрили двох мешканок Херсонщини в колабораціонізмі
Поліцейські викрили двох мешканок Херсонщини в колабораціонізмі
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Правоохоронці викрили двох мешканок Херсонської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У вересні 2022 року двоє мешканок Білозерки добровільно погодилися працювати у незаконно створеній окупантами установі – “управлєнії труда і соціальной політікі Бєлозьорского муніціпального округа”, - повідомили в поліції.

Одна жінка влаштувалася на посаду т. зв. “спеціаліста відділу кадрів”. Вона вела журнал звернень громадян на “гарячу лінію” псевдоустанови, опрацьовувала документацію, готувала і надавала відповіді на контрольні документи.

Підписуйтесь на наш Google News

Інша фігурантка обійняла посаду т. зв. “спеціаліста відділу нарахувань”. Вона перевіряла документи та формувала списки на виплату соцзабезпечення в рублях від окупантів.

Жінкам інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. 

Їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.

  • Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного “головного управління мвс рф Херсонської області”. 
  • СБУ повідомила, що запобігла втечі ще одного колаборанта за межі України. У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies