Поліцейські викрили двох мешканок Херсонщини в колабораціонізмі

Правоохоронці викрили двох мешканок Херсонської області у колабораційній діяльності.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“У вересні 2022 року двоє мешканок Білозерки добровільно погодилися працювати у незаконно створеній окупантами установі – “управлєнії труда і соціальной політікі Бєлозьорского муніціпального округа”, - повідомили в поліції.
Одна жінка влаштувалася на посаду т. зв. “спеціаліста відділу кадрів”. Вона вела журнал звернень громадян на “гарячу лінію” псевдоустанови, опрацьовувала документацію, готувала і надавала відповіді на контрольні документи.
Інша фігурантка обійняла посаду т. зв. “спеціаліста відділу нарахувань”. Вона перевіряла документи та формувала списки на виплату соцзабезпечення в рублях від окупантів.
Жінкам інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України.
Їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.
- Служба безпеки та Національна поліція встановили особи і зібрали доказову базу на ще 26 колаборантів, які вступили до окупаційного “головного управління мвс рф Херсонської області”.
- СБУ повідомила, що запобігла втечі ще одного колаборанта за межі України. У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.