Поліцейські викрили двох мешканок Херсонщини в колабораціонізмі

Правоохоронці викрили двох мешканок Херсонської області у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“У вересні 2022 року двоє мешканок Білозерки добровільно погодилися працювати у незаконно створеній окупантами установі – “управлєнії труда і соціальной політікі Бєлозьорского муніціпального округа”, - повідомили в поліції.

Одна жінка влаштувалася на посаду т. зв. “спеціаліста відділу кадрів”. Вона вела журнал звернень громадян на “гарячу лінію” псевдоустанови, опрацьовувала документацію, готувала і надавала відповіді на контрольні документи.

Інша фігурантка обійняла посаду т. зв. “спеціаліста відділу нарахувань”. Вона перевіряла документи та формувала списки на виплату соцзабезпечення в рублях від окупантів.

Жінкам інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України.

Їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.