Росіяни вдарили по Красногорівці Донецької області, загинув чоловік

Вдень18 квітня російські окупанти завдали удару по Красногорівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинув один чоловік.

Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва.

"Сьогодні вдень збройні сили РФ вчергове здійснили артилерійський обстріл міста Красногорівка. Внаслідок ворожої атаки у себе вдома загинув 56-річний чоловік", — заявила речниця.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.