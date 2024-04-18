Через атаки дронів по НПЗ експорт російського дизеля впав на 25%, — Blomberg

Російський експорт дизельного палива продовжує різко падати після атак безпілотників на нафтопереробні заводи РФ, пише Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках. І показник продовжує знижуватися.

З огляду на те, що темпи переробки нафти в країні нещодавно впали біля 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправляти всю сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.