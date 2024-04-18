Через атаки дронів по НПЗ експорт російського дизеля впав на 25%, — Blomberg

Російський експорт дизельного палива продовжує різко падати після атак безпілотників на нафтопереробні заводи РФ, пише Bloomberg.
За даними аналітичної компанії Kpler, до 13 квітня експорт російського дизеля становив у середньому 0,74 мільйона барелів на день, що на 25% менше, ніж середній рівень за цей період у 2019-2023 роках. І показник продовжує знижуватися.
З огляду на те, що темпи переробки нафти в країні нещодавно впали біля 11-місячного мінімуму, існує ймовірність того, що їй, можливо, доведеться перенаправляти всю сиру нафту, яку її заводи не можуть переробити, на експортний ринок.
- Україна останнім часом регулярно завдає ударів по нафтопереробних заводах у Росії. Так, найбільший НПЗ "Роснафти" в Рязані втратив свої потужності внаслідок удару українських дронів. Нафтопереробний завод отримав серйозні пошкодження двох із чотирьох установок із первинної переробки нафти. Ударів по НПЗ завдають, оскільки вони постачають паливо для техніки окупантів.
- Раніше Bloomberg писав, що атаки українських безпілотників на російські НПЗ здатні підірвати не тільки військові дії Кремля, а й світові енергетичні ринки і навіть політику США.