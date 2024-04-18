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Україна може отримати ще шість систем ППО Patriot, — Шольц

Додаткові системи ППО Київ може отримати від партнерів по Північноатлантичному альянсу.

Україна може отримати ще шість систем ППО Patriot, — Шольц
Олаф Шольц
Фото: скріншот

Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Як заявив канцлер ФРН, крім вже переданих двох Німеччиною систем ППО, партнери по НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", — заявив Шольц.

Шольц додає, що НАТО давно вже дало зрозумвти, що системи ППО, які залишилися в країнах-членах Альянсу, можуть бути передані Україні для захисту неба від російських обстрілів.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них — наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", — наголосив він.

  • Україна наразі веде активні перемовини щодо отримання трьох батарей протиповітряної оборони: двох Patriot і однієї SAMP/T. Як повідомив нещодавно Кулеба, рішення про допомогу українцям з ППО будуть ухвалені, але питання в тому, щоб це відбулося якомога швидше. Всі батареї Patriot залежать від рішення США, оскільки це американська система.
  • Перед цим міністр сказав, що є щонайменше 100 батарей Patriot, які могли б бути передані Україні, і принаймні чотири країни могли б зробити це негайно. Наразі МЗС зосереджено на отриманні семи систем. Для цього відомство готове навіть домовлятися про передачу ППО у тимчасове користування з обіцянкою повернути його на вимогу тієї сторони, що погодиться на таку "оренду". 
  • Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що "багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”. За йогословами, ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.
  • Про ППО для України йтиметься на засіданні Ради Україна-НАТО, яка запланована на 19 квітня.
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