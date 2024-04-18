Україна може отримати ще шість систем ППО Patriot, — Шольц

Україна може отримати ще шість систем протиповітряної оборони Patriot від партнерів по Північноатлантичному альянсу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Як заявив канцлер ФРН, крім вже переданих двох Німеччиною систем ППО, партнери по НАТО можуть поставити Україні ще шість систем Patriot.

"Ми вже надали дві системи, тепер ми поставили й третю, і ми є країною, яка робить найбільш істотний внесок у цю справу. Остання, третя система, про яку ми оголосили і яка буде передана Україні та буде там використовуватися, — це також наш заклик до інших країн прийняти аналогічні рішення", — заявив Шольц.

Шольц додає, що НАТО давно вже дало зрозумвти, що системи ППО, які залишилися в країнах-членах Альянсу, можуть бути передані Україні для захисту неба від російських обстрілів.

"І я хотів би повторити цей заклик і поглибити його ще раз. Ми чули про сім додаткових систем. Одна з них — наша. Ми таки сподіваємося знайти ще шість у контексті НАТО, і я знову використав цю можливість на багатьох переговорах, щоб донести цю думку", — наголосив він.