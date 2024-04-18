Багато країн “сидять на великій купі систем Patriot”, - Рютте

Союзники можуть придбати це ППО і передати Україні.

Україна має гостру потребу в засобах ППО.

Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив виданню The Guardian.

“Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”, - сказав Марк Рютте.

Він зазначив, що ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.

“Це надзвичайно важливо”, – сказав Рютте після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Рютте також наголосив, що Україні потрібна вся протиповітряна оборона, яку союзники можуть отримати і надати Києву.