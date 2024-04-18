Багато країн “сидять на великій купі систем Patriot”, - Рютте

Україна має гостру потребу в засобах ППО.
Про це прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив виданню The Guardian.
“Ми знаємо, що багато країн сидять на великій купі систем Patriot, можливо, не бажаючи надавати їх напряму”, - сказав Марк Рютте.
Він зазначив, що ці засоби ППО можна придбати у таких країн, гроші на це є, і доставити в Україну.
“Це надзвичайно важливо”, – сказав Рютте після прибуття на саміт лідерів ЄС.
Рютте також наголосив, що Україні потрібна вся протиповітряна оборона, яку союзники можуть отримати і надати Києву.
- Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за підсумками зустрічі з колегами із Данії та Чехії і генсеком НАТО заявив, що потрібно більше засобів ППО для України і якнайшвидше.
-
Нині генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі з прем'єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії заявив, що постачання систем ППО і боєприпасів обговорять на засіданні Ради Україна-НАТО, запланованої на 19 квітня.
-
Крім того, Столтенберг вважає, що члени Альянсу мають віддавати перевагу допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.