Прем'єр-міністр Нідерландів про допомогу Україні: одних слів і добрих намірів недостатньо

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за підсумками зустрічі з колегами із Данії та Чехії і генсеком НАТО заявив, що потрібно більше засобів ППО для України і якнайшвидше.

Про це Рютте написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми повинні продовжувати допомагати Україні захищатися від триваючої агресії Росії. Зрозуміло, що одних слів і добрих намірів недостатньо. Необхідно більше засобів протиповітряної оборони і якнайшвидше. Тому сьогодні ми говорили про те, як це можна організувати, і ми продовжимо роботу над цим", - підкреслив Рютте.

Нідерландський прем'єр зауважив, що його держава співпрацює з Данією і Чехією щодо постачання Києву артилерійських снарядів. Тепер треба подивитися, що ще країни можуть зробити для нашої держави, додав Рютте.

"Цілком очевидно, що ми зробимо все необхідне, щоби підтримати Україну. Стільки часу та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. І це, безумовно, включає зусилля всередині НАТО", - зауважив глава уряду Нідерландів.