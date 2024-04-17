Трамп і Дуда мають сьогодні зустрітися у Нью-Йорку, − Associated Press

Колишній президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Нью-Йорку. Про це пише Associated Press.

Як повідомило виданню джерело, у планах Трампа і Дуди – обідня зустріч.

Сам Дуда висловив сподівання журналістам перед від'їздом із Варшави, що зустріч з Трампом буде “світська”.

У Польщі цю зустріч сприйняли як контроверсійну. Водночас радниця Дуди Малгожата Папроцька "захистила" її. “Сьогодні для Республіки Польща немає важливішого партнера у міжнародних відносинах, ніж Сполучені Штати, і це саме той контекст, у якому слід розглядати цю зустріч”, − заявила вона.

AP додає, що Дуда давно висловлював захоплення Трампом, в один момент припустивши, що США, які базуються в Польщі, можна назвати “Фортом Трамп”. “Коли у 2020 році Дуда був у важкій боротьбі за переобрання, президент Трамп прийняв його в Білому домі, що дало йому поштовх у країні, яка є одним із найвірніших союзників Америки”, − додає видання.