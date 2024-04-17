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Салліван розповів, які саме санкції США накладуть на Іран

Під обмеження потрапить, зокрема, програма безпілотників.

Салліван розповів, які саме санкції США накладуть на Іран
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати накладуть санкції на іранську ракетну програму та програму безпілотників.

Про це повідомив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише The Washington Post.

У санкційний список також потраплять організації, що підтримують іранський режим або військових.

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  • Вчора міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану, адже дії Тегерану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки.
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  • Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.
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