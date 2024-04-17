Салліван розповів, які саме санкції США накладуть на Іран

Сполучені Штати накладуть санкції на іранську ракетну програму та програму безпілотників.
Про це повідомив радник з питань національної безпеки Джейк Салліван, пише The Washington Post.
У санкційний список також потраплять організації, що підтримують іранський режим або військових.
- Вчора міністр фінансів США Джанет Єллен попередила про посилення американських санкцій проти Ірану, адже дії Тегерану загрожують стабільності в регіоні та можуть спричинити економічні наслідки.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці, британці та французи.
- Президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив, що найменший ворожий крок проти інтересів Тегерану спричинить запеклу, масову та болючу відповідь усім винним.