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Майк Джонсон заявив, що вважає себе "спікером воєнного часу"

Республіканець не збирається йти у відставку з посади голови Палати представників.

Майк Джонсон заявив, що вважає себе "спікером воєнного часу"
Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заперечив, що має намір піти у відставку зі своєї посади.

Як зазначає The Washington Post, ця заява пролунала на тлі все більш жорсткої опозиції, з якою Джонсону доводиться мати справу у своїй партії. Конгресмен Томас Массі долучився до ініціативи лідерки ультраправого крила республіканців Марджорі Тейлор Грін щодо усунення спікера через його намір все ж поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги Україні - щоправда, окремо від фінансування Ізраїлю та Тайваню. 

На думку Джонсона, зараз Америці потрібне "міцне лідерство та тверді руки на кермі". Республіканець відкидає погрози з боку своїх колег, називаючи їх "абсурдними" та ствержує, що вважає себе "практично спікером воєнного часу".

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