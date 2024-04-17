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У Брюсселі поліція втрутилася у конференцію правих політсил

Розпорядження не пускати людей на захід, де у середу має виступити прем'єр Угорщини Віктор Орбан, дав мер округу міста.

У Брюсселі поліція втрутилася у конференцію правих політсил
Поліція блокує вхід до приміщення конференції
Фото: France 24

Поліція Брюсселя у вівторок перешкоджала діяльності Національної конференції консерватизму - заходу, який зібрав правих політиків Європи та прихильників їхніх ідей.

Як пише BBC, розпорядження втрутитися у роботу організаторів та обмежити доступ людей до приміщення, де відбувалися виступи, дав мер округу Сан-Жосе. На його переконання, під час конференції "лунали гомофобні заяви та заклики проти абортів". "Праворадикалам тут не раді", - написав політик у своїх соцмережах.  

Рішення місцевої влади розкритикував прем'єр Бельгії Александер Де Кроо, який назвав неконституційною заборону політичних зібрань. Про незгоду з обмеженням права на свободу слова та висловлення думок заявив і очільник британського уряду Ріші Сунак.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який мав виступити на конференції у середу, також прокоментував втручання поліції: "Брюссель підвищує ставки. Якщо ти за мир, тебе просто забороняють. Не питання, ми скажемо, що ми проти війни, 9 червня", - заявив політик, маючи на увазі свою антиукраїнську позицію щодо війни з Росією та вказуючи на дату виборів до Європарламенту.

  

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