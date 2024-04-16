Прем'єр Словаччини виступив проти вступу України в НАТО через загрозу "глобального конфлікту"

"Нам є достатньо незалежної України", - вважає словацький прем'єр.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову висловився проти вступу України у НАТО, повідомляє видання Kresy.

Фіцо у радіоінтерв'ю висловив стурбованість тим, що членство України в Альянсі начебто може спровокувати "глобальний конфлікт".

"Членство України в НАТО є корисним лише для Третьої світової війни. Нам є достатньо незалежної України", - сказав словацький прем'єр.

Також він припустив перспективу примирення з Росією після закінчення війни.

"Після війни існує великий інтерес до відновлення нормальних відносин з Москвою", - сказав Фіцо, підкресливши прихильність до співпраці з країнами всього світу і додав, що хоче "проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто зацікавлений у такій політиці".