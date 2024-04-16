Прем'єр Словаччини виступив проти вступу України в НАТО через загрозу "глобального конфлікту"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову висловився проти вступу України у НАТО, повідомляє видання Kresy.
Фіцо у радіоінтерв'ю висловив стурбованість тим, що членство України в Альянсі начебто може спровокувати "глобальний конфлікт".
"Членство України в НАТО є корисним лише для Третьої світової війни. Нам є достатньо незалежної України", - сказав словацький прем'єр.
Також він припустив перспективу примирення з Росією після закінчення війни.
"Після війни існує великий інтерес до відновлення нормальних відносин з Москвою", - сказав Фіцо, підкресливши прихильність до співпраці з країнами всього світу і додав, що хоче "проводити політику добрих, дружніх відносин з усіма, хто зацікавлений у такій політиці".
- Під час нещодавнього візиту до Словаччини прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із Робертом Фіцо і досягнув низки домовленостей. Зокрема, Словаччина виступила за територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, засудила російську агресію і підтримала вступ України до ЄС.
- Натомість Фіцо схожі заяви про блокування вступу України до НАТО озвучував і раніше.