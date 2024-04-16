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Зеленський: Україна хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО

Також Президент висловив упевненість, що Китай може допомогти відновити справедливий мир.

Зеленський: Україна хоче скликати засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба і систем ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 квітня сказав Президент Володимир Зеленський.

За його словами, порушать питання постачання систем протиповітряної оборони і ракет. 

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові «шахеди» та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", - наголосив глава держави.

Також Зеленський розповів про роботу над майбутнім Глобальним самітом миру, який заплановано на червень цього року.

Президент подякував лідерам і державам, які висловили свою готовність узяти участь у саміті у Швейцарії. 

"Я хочу окремо подякувати зараз за зусилля Олафа, пана канцлера Німеччини, за лідерство та відповідну міжнародну комунікацію – за сигнали, які ми почули з Пекіна. Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України, стабільність у міжнародних відносинах. Саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім нам, щоб Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали", - сказав Президент.

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